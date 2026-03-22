Аргентина способна обеспечить энергобезопасность ЕС, заявил Милей

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мар — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о возможности обеспечить энергетическую безопасность Европы.
«Аргентина имеет условия, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы. Мы переживаем золотую лихорадку в плане инвестиций в энергетику», — сказал он на Конференции консервативных политических действий в Будапеште.
По его мнению, страны этого континенты долгое время хотели обрести энергетическую безопасность.
«Мы предлагаем нечто лучшее — партнера, которому можно доверять, с огромными резервами и правительством, которое ценит контракты», — добавил глава латиноамериканского государства.
Хавьер Милей: биография президента Аргентины, его отношение к России и подробности личной жизни
Президент Аргентины Хавьер Милей — эксцентричная личность и одно из главных политических открытий 2023 года. Его нередко называют первым в истории президентом-либертарианцем: рассказываем, как политик прошел путь от преподавателя экономики до президента Аргентины, почему он много лет не разговаривал с родителями и как относится к России.