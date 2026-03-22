ВС РФ уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Группировка войск «Север» уничтожила три пункта временного размещения живой силы противника в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
«В одном из населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области операторы БПЛА группировки войск “Север” при проведении воздушной разведки обнаружили противника. Националисты в полуразрушенных домах оборудовали [три] места временного размещения, а также склад для хранения имущества БПЛА. Координаты противника переданы операторам ударных дронов, которые поразили личный состав и имущество ВСУ», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве отметили, что военнослужащими группировки были уничтожены комплекс РЭБ противника, который прикрывал опорный пункт и огневые позиции, а также вышка связи ВСУ.
«Подразделения группировки войск “Север” продолжают продвигаться в глубь обороны противника, расширяя зону безопасности в Харьковской области», — подчеркнули там.