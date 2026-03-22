Южная группировка за сутки поразила 59 блиндажей и укрытий ВСУ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск поразили 59 блиндажей и укрытий противника в течение суток. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 13 антенн связи и БПЛА, наземный робототехнический комплекс, поражены 3 пункта управления БПЛА, а также 59 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 14 беспилотников противника», — сказал он.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.