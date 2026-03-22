Назван напиток, который оптимально утоляет жажду и восполняет потерю жидкости

«Ориентироваться стоит на стандартные рекомендации — около 30 мл на килограмм веса, — корректируя объём в зависимости от нагрузок и погоды. Пить лучше небольшими порциями в течение дня, не дожидаясь сильной жажды, так как она сигнализирует об уже начавшемся обезвоживании. Также можно ориентироваться на цвет мочи: светло-соломенный цвет означает, что воды достаточно, тёмно-жёлтый — что пить надо больше, а почти бесцветная моча может указывать на то, что жидкости в организме излишек», — добавила Кашух.