Группировка «Восток» за сутки уничтожила пять станций Starlink ВСУ

Силы ВС РФ также ликвидировали 15 пунктов управления беспилотной авиацией противника.

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» в течение суток уничтожили пять станций связи Starlink противника, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

«Уничтожены 5 станций спутниковой связи Starlink, 13 БПЛА самолетного типа и 15 пунктов управления беспилотной авиацией. Тяжелыми огнеметными системами нанесен удар по позициям ВСУ. Цели поражены», — сказал он.

Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
