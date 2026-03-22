Иран заявил о готовности ударить по инфраструктуре США на Ближнем Востоке

Иран предупредил о возможности нанесения ответных ударов по объектам инфраструктуры США на Ближнем Востоке после заявлений американского президента Дональда Трампа. Соответствующее заявление распространил Генеральный штаб вооруженных сил исламской республики.
Отмечается, что в случае атак на объекты энергетической инфраструктуры страны Иран нанесет удары по всем объектам энергетической и информационной инфраструктуры, а также по технологическим центрам и опреснительным установкам, принадлежащим США на Ближнем Востоке.
Данное предупреждение прозвучало на фоне высказываний Дональда Трампа о готовности Соединенных Штатов уничтожить ряд электростанций на территории Ирана, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства в течение 48 часов.
Ранее также сообщалось, что лидеры 22 государств выразили готовность принять участие в обеспечении безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе на фоне действий Ирана.