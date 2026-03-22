Военные связисты группировки «Запад» поддерживают связь в зоне СВО

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Военные связисты группировки войск «Запад» поддерживают бесперебойную связь на передовой в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие подразделений связи 60-й бригады управления 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” обеспечивают проведение ремонта и обслуживание локально-вычислительных сетей посредством оптоволоконных и кабельных линий, спутниковых и радиоканальных систем, обеспечивающих бесперебойную защищенную связь между командными пунктами и подразделениями на передовой в зоне СВО», — говорится в сообщении.
Находясь в специальных защищённых узлах связи, дежурные проводят постоянный дистанционный мониторинг состояния связной инфраструктуры.
«Для прокладки оптоволоконных линий используется специальная техника, позволяющая размещать кабель в грунте, что позволяет защитить инфраструктуру от огня противника и возможности повреждения её техникой; прочее оборудование надёжно маскируется и укрывается от вражеского огня», — следует из сообщения.