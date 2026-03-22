Российские ученые разработали способ управлять техникой с помощью жестов

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН разработали программное обеспечение для управления электроникой при помощи жестов, технология распознает движения почти со 100% точностью, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
«Мы разработали программное обеспечение, которое позволяет по видео распознавать широкий спектр управляющих жестов, которые в повседневной жизни и на работе активно использует каждый человек. Условно говоря, когда пользователь захочет позвонить или поставить лайк под фото в соцсети, ему достаточно показать в камеру большой палец», — сказал старший научный сотрудник Лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов СПб ФИЦ РАН Дмитрий Рюмин, слова которого приводятся в сообщении.
Он пояснил, что в медицине или на пищевом производстве дистанционное управление оборудованием при помощи жестов поможет обеспечить высокий уровень гигиены.
«Для повышения качества распознавания используется сравнительно новая технология — нейросетевая модель, которая позволяет получать трехмерную карту глубины изображения. Она помогает определять жесты даже в условиях, когда фон сливается с руками человека. Эта технология позволила добиться рекордной точности распознавания жестов — более 99,6% — по сравнению с существующими аналогами», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что программное обеспечение автоматически распознает 34 наиболее часто используемых жеста, включая отсутствие жеста. С их помощью можно, например поставить лайк, позвонить по телефону, поставить точку, выбрать предмет. Достаточно включить ПО на ноутбуке или компьютере и показать жест на камеру.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.