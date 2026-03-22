Япония допустила использование войск для разминирования Ормузского пролива

ТОКИО, 22 марта. /ТАСС/. Правительство Японии допускает сценарий, при котором возможно использование Сил самообороны страны для проведения разминирования Ормузского пролива, который, как утверждается, был заминирован иранской стороной. Об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.
В то же время он подчеркнул, что рассматривать этот вариант можно будет только при установлении там режима прекращения огня. «Если мины будут препятствием [для судоходства], то придется рассмотреть возможность [отправки подразделений Сил самообороны]», — отметил он в эфире телеканала Fuji TV, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом премьер-министр Японии Санаэ Такаити ранее в ходе дебатов в парламенте также подчеркивала, что направление кораблей ВМС Японии в зону Ормузского пролива возможно только при установлении там режима прекращения огня.
Ранее корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс выступил с утверждением о том, что разведывательное сообщество США получило сведения о минировании Ираном Ормузского пролива. Со своей стороны американский президент Дональд Трамп, комментируя эту информацию, заявил, что у него нет таких данных. При этом он подчеркнул, что в случае подтверждения таких действий Тегеран столкнется с «военными последствиями невиданного уровня». Не подтвердил соответствующую информацию и президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс- конференции по итогам видеоконференции лидеров стран Группы семи.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 11 марта представитель «Хатам аль-Анбия», центрального штаба иранских ВС, заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам. 15 марта он предупредил, что Тегеран прибегнет к любым методам, включая контроль за движением судов в Ормузском проливе, чтобы заставить противника сдаться.