Минобороны Саудовской Аравии зафиксировало запуск ракет в сторону Эр-Рияда

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минобороны Саудовской Аравии зафиксировало запуск трех ракет в сторону Эр-Рияда, одна из них была перехвачена, две упали в ненаселенной местности, передает агентство Рейтер.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.