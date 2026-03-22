Самоубийство Израиля: появился прогноз окончания войны в Иране

Мир с Ираном не интересует израильского премьера Нетаньяху. Почему ему выгодна война, объяснил политолог Александр Перенджиев.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет делать все, чтобы не допустить мир с Ираном. Почему война выгодна израильскому премьеру, aif.ru объяснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

«Моя коллега по экспертному сообществу так охарактеризовала Израиль: это крокодил, который не может пятиться назад. Если открыл пасть, то только вперед. И история это подтверждает: Израиль никогда не шел на попятную и решал все свои проблемы силовым путём. То есть, паттерны израильской политики так сформированы, они уверовали в то, что только военный путь даёт Израилю реализовать свои интересы», — сказал он.

По словам политолога, в продолжении войны заинтересован премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Сам Нетаньяху не пойдет на попятную. Для него этот вариант — политическая смерть. Он подорвёт свой авторитет и действительно лишится власти. Кроме того, окажется реальной перспектива попасть в руки правосудия. В Израиле против Нетаньяху уже выдвинуты обвинения. И пока он премьер-министр, ему удаётся отбиваться. Он войны развязывает, в том числе и для того, чтобы ослабить действия самой судебной и правовой системы в Израиле именно в отношении себя», — уточнил Перенджиев.