В Брянской области объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз.
«Беспилотная опасность! На территории Брянской области!» — написал он в Telegram-канале.
Губернатор призвал горожан по возможности оставаться дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а также не подходить к окнам.
