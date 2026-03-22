Перенджиев сказал о тайной связи Нетаньяху, Зеленского и Трампа

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и Зеленский оказались в одинаковом положении. Что связывает двух политиков, aif.ru рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.
«Зеленский на Украине и Нетаньяху в Израиле оказались в равных условиях, им обоим не нужен мир, потому что это лишит их власти. Тут еще нужно обратить внимание на положение Трампа, которое напоминает ситуацию Зеленского и Нетаньяху. Мир может дорого обойтись американскому президенту, который уже ввязался в войну, несмотря на риски, связанные с необходимостью тратить ресурсы, в том числе, жизни американских военных», — объяснил он.
Положение Зеленского, Нетаньяху и Трампа политолог сравнил с ситуацией в шахматах, которая в шахматах называется цугцванг: когда любой ход ведет к ухудшению положения.
«К миру они не могут идти, потому что это будет стоить им должности, а, может, и уголовного преследования. С другой стороны, само ведение боевых действий тоже путь в никуда, потому что это расход ресурсов, это ситуация, когда уже само общество становится нестабильным и может выступить против лидеров», — добавил он.