Конец света в Хайфе, паника в Тель-Авиве: Железный купол стал бумажным

Иранские ракеты поразили крупнейший НПЗ в израильской Хайфе и топливные резервуары в аэропорту Тель-Авива. Почему эти объекты не защитил «Железный купол», сказал политолог Александр Перенджиев.

Источник: Аргументы и факты

«Железный купол» не смог защитить Израиль от ракетных атак Ирана. Как стало известно, удар по крупнейшему НПЗ в израильской Хайфе «выключил» в городе свет. В аэропорту Тель-Авива иранские ракеты атаковали топливные резервуары. Почему «Железный купол» не закрыл объекты инфраструктуры от ракет, aif.ru объяснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

«“Железный купол” перехватывал кустарные ракеты, которые запускал ХАМАС или Хезболла в своё время. Но даже в этом случае не было 100% защиты. Иранские ракеты — это не кустарщина, это вполне эффективные ракеты, возможно, слегка устаревшие, но от этого не менее опасные. Прошлым летом Иран особо ещё не стрелял по Израилю. Можно сказать, просто тренировался, нащупывал, так сказать, проводил “лабораторные работы”. А Израиль это не понял. Сейчас Иран показывает всю силу своего своей ракетной мощи, демонстрируя, что тот самый “Железный купол”, на самом деле, бумажные и он его легко пробивает», — сказал политолог.

Ранее КСИР заявил об ударах по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в Хайфе и Ришон-ле-Ционе в Израиле, а также об атаке на аэропорт Бен-Гурион.