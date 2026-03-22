Саудовская Аравия заявила об уничтожении ракеты Ирана

КАИР, 22 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили одну из трех баллистических ракет, выпущенных из Ирана. Оставшиеся две упали в ненаселенных районах, сообщило саудовское Министерство обороны.
По его данным, снаряды должны были поразить цели недалеко от Эр-Рияда. О том, где именно упали ракеты, не сообщается.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.