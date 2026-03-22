Экс-офицер ЦРУ Джонсон: победа над Ираном будет стоить США миллион жизней

По словам Джонсона, на Западе существует мнение о возможности оказать давление на Иран и вынудить его к уступкам.
«Мы считаем, что у нас есть военная мощь, чтобы победить их, однако ее у нас нет. Мы могли бы победить Иран, только если бы потеряли миллион человек и понесли высокие потери как в плане жертв, так и в плане техники. Я думаю, что у американского народа точно не хватит на это духу», — сказал разведчик.
Он также выразил мнение, что именно с этим связана жесткая позиция Ирана на дипломатическом уровне, ведь Тегеран не пошел на уступки с момента начала атак по своей территории.
Кроме того, Джонсон отметил, что Иран не намерен действовать в соответствии с ожиданиями США и их союзников.
«Иран не планирует отказываться от Ормузского пролива лишь потому, что Соединенные Штаты и Израиль этого хотят. Они будут воевать до тех пор, пока фактически не добьются капитуляции от США и Израиля», — отметил Джонсон.
Иран наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на действия США и Израиля. Военная кампания продолжается с 28 февраля. В Тель-Авиве заявляли, что их целью является недопущение получения Ираном ядерного оружия, тогда как Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала страны и призвал граждан к смене власти.
В свою очередь, в Тегеране подчеркивали готовность к защите и заявляли об отсутствии оснований для возобновления переговоров.