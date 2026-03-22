Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: победа над Ираном будет стоить США миллион жизней

Источник: Аргументы и факты

США не располагают достаточными ресурсами для нанесения Ирану стратегического поражения, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью профессору Гленну Диесену, опубликованном на его YouTube-канале.

По словам Джонсона, на Западе существует мнение о возможности оказать давление на Иран и вынудить его к уступкам.

«Мы считаем, что у нас есть военная мощь, чтобы победить их, однако ее у нас нет. Мы могли бы победить Иран, только если бы потеряли миллион человек и понесли высокие потери как в плане жертв, так и в плане техники. Я думаю, что у американского народа точно не хватит на это духу», — сказал разведчик.

Он также выразил мнение, что именно с этим связана жесткая позиция Ирана на дипломатическом уровне, ведь Тегеран не пошел на уступки с момента начала атак по своей территории.

Кроме того, Джонсон отметил, что Иран не намерен действовать в соответствии с ожиданиями США и их союзников.

«Иран не планирует отказываться от Ормузского пролива лишь потому, что Соединенные Штаты и Израиль этого хотят. Они будут воевать до тех пор, пока фактически не добьются капитуляции от США и Израиля», — отметил Джонсон.

Иран наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на действия США и Израиля. Военная кампания продолжается с 28 февраля. В Тель-Авиве заявляли, что их целью является недопущение получения Ираном ядерного оружия, тогда как Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала страны и призвал граждан к смене власти.

В свою очередь, в Тегеране подчеркивали готовность к защите и заявляли об отсутствии оснований для возобновления переговоров.

ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
