Армагеддон в Израиле: уехавшие релоканты хотят вернуться в Россию от войны

Ракетные удары по Хайфе и аэропорту в Тель-Авиве посеяли панику среди населения Израиля. Где могут искать спасения граждане страны, рассказал политолог Александр Перенджиев.

Источник: Аргументы и факты

Израильтяне напуганы: раньше не было столь сильных прилетов и ударов иранских ракет. Население Тель-Авива покидает свой город в поисках защиты, отметил в беседе с aif.ru доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

«Люди бегут. Конечно, они не могут улететь самолетом, но стараются покинуть опасную зону любыми путями. В основном на личных автомобилях собираются и уезжают подальше от крупных городов, где есть большие аэродромы и другие потенциальные цели Ирана. Могут стараться попасть на корабли и уплыть на Кипр или в страны Северной Африки, хотя там живут, в основном, арабы и сложно сказать, как их там примут», — сказал эксперт.

По словам Перенджиева, израильтяне могут найти приют и защиту в России.

«При соблюдении правил, нашего законодательства, думаю, Россия могла бы принять этих, так сказать, беженцев. Раньше в основном бежали из России и других стран СНГ в Израиль, а теперь, скорее всего будет обратный исход», — уточнил он.