Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Португальский блогер заявил о присутствии в Судже иностранных наемников

РИА Новости: блогер Куаресма нашел в Судже доказательства присутствия наемников.

КУРСК, 22 мар — РИА Новости. Уровень разрушений гражданской инфраструктуры в Судже и надписи на английском языке, оставленные украинскими военными, свидетельствуют о присутствии иностранных наемников, заявил РИА Новости португальский блогер Жоау Пальма Куаресма, посетивший город.

«Больше всего меня поразили все эти надписи и слова, которые они оставили, и многие из них на английском. Это как доказательство присутствия здесь иностранных наемников. И здесь есть многочисленные свидетельства местных жителей и массовые убийства, которые на самом деле произошли», — добавил Жоау.

Он подчеркнул, что происходившее в Судже можно воссоздать даже просто пройдясь по улицам.

«Изумлен — не знаю, действительно ли это самое подходящее слово в английском для того, что я здесь увидел, потому что уровень разрушений, и мы говорим о сугубо гражданской инфраструктуре, таков, что можно буквально воссоздать произошедшее, просто идя по улицам», — сказал блогер.