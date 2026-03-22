«Еще не начинала». На Западе раскрыли, на что реально способна армия Ирана

«Иран может просто сказать миру: если вы не вмешаетесь, чтобы остановить терроризм и разрушения со стороны США и Израиля, то вся мировая экономика рухнет — или, по крайней мере, экономика Америки и ее союзников в Европе и Азии, потому что мы не позволим себя уничтожить, не потянув за собой все страны, которые не остановили США и Израиль», — отметил эксперт.
По мнению профессора, Тегеран готов действовать таким образом, потому что у него действительно нет выбора.
«Если он остановится, его уничтожат — Трамп снова и снова будет нападать. Так говорят иранские лидеры, и это, безусловно, выглядит как реалистичная оценка поведения США. Так что теперь все зависит от мира — остановит ли он собственное экономическое разрушение, ведь он всерьез еще даже не начинал этого делать», — пояснил Хадсон.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.