Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция выпала из тройки европейских поставщиков вина в Россию

РИА Новости: Франция потеряла место в топе главных экспортеров вина из ЕС в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Франция потеряла место третьего в ЕС крупнейшего экспортера вина на российский рынок, выяснило РИА Новости по данным Евростата.

Так, в начале года отечественные компании ввезли вино из этой страны на 2,2 миллиона евро против 5 миллионов в декабре 2025 года. Таким образом, импорт сократился в 2,3 раза в месячном выражении, причем закупки упали до минимальной суммы за семь месяцев.

В результате Франция стала шестым крупнейшим экспортером вина из ЕС в Россию с долей в 6,4 процента от всех поставок.

Больше всего вина по-прежнему поставляют итальянцы (37,5 процента). В пятерку лидеров также вошли Латвия (18,6 процента), Польша (15,2 процента), Португалия (7,6 процента) и Испания (6,7 процента).

В целом в январе отечественные закупки вина из Евросоюза сократились. Оттуда его импортировали на 33,9 миллиона евро против 41,6 миллиона месяцем ранее. Это минимальная сумма за 10 месяцев.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше