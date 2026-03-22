Франция выпала из тройки европейских поставщиков вина в Россию

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Франция потеряла место третьего в ЕС крупнейшего экспортера вина на российский рынок, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в начале года отечественные компании ввезли вино из этой страны на 2,2 миллиона евро против 5 миллионов в декабре 2025 года. Таким образом, импорт сократился в 2,3 раза в месячном выражении, причем закупки упали до минимальной суммы за семь месяцев.
В результате Франция стала шестым крупнейшим экспортером вина из ЕС в Россию с долей в 6,4 процента от всех поставок.
Больше всего вина по-прежнему поставляют итальянцы (37,5 процента). В пятерку лидеров также вошли Латвия (18,6 процента), Польша (15,2 процента), Португалия (7,6 процента) и Испания (6,7 процента).
В целом в январе отечественные закупки вина из Евросоюза сократились. Оттуда его импортировали на 33,9 миллиона евро против 41,6 миллиона месяцем ранее. Это минимальная сумма за 10 месяцев.