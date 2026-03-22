Трюк с санкциями: зачем США разрешили продаввть иранскую нефть

На сайте минфина США опубликована лицензия на продажу нефти иранского происхождения с 20 марта по 19 апреля. Что это означает, объяснил политолог Александр Перенджиев.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США временно отменила санкции на покупку нефти иранского происхождения, погруженной на суда до 20 марта. Соответствующая лицензия размещена на сайте министерства финансов. Разрешение действует до 19 апреля. Этот ход Вашингтона aif.ru объяснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

«Тут следует обратить внимание на термин “нефть иранского происхождения”, это не значит, что именно Ирану дали разрешение. Здесь очень хитро поставлен вопрос. Речь идет о том, что разрешено перепродавать нефть иранского происхождения. Ранее на это стоял запрет. То есть, Иран продал кому-то нефть, она где-то в резервуарах, но из-за санкций ее не могли реализовать. А сейчас США дали разрешение эту нефть, которую уже купили у Ирана, перепродавать куда угодно, чтоб как-то снизить цены “, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что введенные США послабления не имеют прямого отношения к Ирану.

«Иран уже продал эту нефть, получил за нее средства, это уже не его нефть, это просто нефть иранского происхождения», — уточнил Перенджиев.

Как пояснил министр финансов США Скотт Бессант, выданная США лицензия на транспортировку и продажу иранской нефти, а также нефтепродуктов из Ирана, погружённых на суда не позднее 20 марта позволит высвободить примерно 140 миллионов баррелей сырья и топлива для стабилизации ситуации на энергетическом рынке.

