Политолог Дисен: США преподносят свое поражение на Ближнем Востоке как победу

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии отметил, что цель Тегерана — вытеснить Вашингтон из региона, чтобы предотвратить новые нападения.

СТОКГОЛЬМ, 22 марта. /ТАСС/. США пытаются выдать провал своей военной операции против Ирана за победу. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.

«Мы наблюдаем, как стратегическое поражение США преподносится как победа», — написал он в Х, комментируя утверждения главы Белого дома Дональда Трампа о близком завершении целей военной операции США на Ближнем Востоке.

Дисен считает, что цель Ирана — вытеснить США из региона, чтобы предотвратить новые нападения.

Ранее Дональд Трамп допустил возможность скорого завершения военной операции против Ирана. По его словам, США приближаются к достижению своих целей и рассматривают возможность сворачивания военных усилий на Ближнем Востоке.

