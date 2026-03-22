Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Навредим Путину»: на Западе резко высказались о решении по России

Политолог Миланов: отказ от связей с РФ обрекает Европу на экономическую смерть.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Европейский союз, отказавшись от торговли с Россией, проводит абсурдную политику и обрекает государства-членов на экономическую смерть, заявил болгарский политолог и геополитический аналитик Симеон Миланов в эфире YouTube-канала «Народна сила».

«ЕС принял окончательное решение полностью отказаться от российского природного газа и российских природных энергетических ресурсов. Они твердо намерены обречь нашу родину на экономическую смерть, холод, голод, мороз и нищету. Мы проводим иррациональную и глупую политику, продиктованную геополитически необдуманными авантюрами. Особенно Болгария. Давайте будем честны, в чем именно Россия угрожает нам и чувствуем ли мы эту угрозу? Как вы думаете, как мы навредим Путину, не покупая российскую нефть или российский природный газ?» — задался вопросом эксперт.

По его мнению, подобными ограничениями западные государства лишь упускают собственную выгоду и демонстрируют политику двойных стандартов.

«Речь идет о хладнокровных расчетах. Это была самая выгодная возможность. Но мы отказываемся от этого из-за конфликта на Украине. По той же логике, из-за того, что Европа явно не поддерживает атаки Трампа на Иран, то нам следует отказаться и от торговли с Америкой. Безумие!» — добавил Миланов.

В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.

Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше