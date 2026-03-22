Долетит до Киева и Бухареста: новая ракета Ирана вызвала панику на Западе

Две ракеты направил Иран для атаки британско-американской военной базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Как сообщают западные СМИ, одна из ракет вышла из строя в полете, по второй был выпущен перехватчик, но данных о том, удалось ли ее сбить, нет.
В беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что этот удар имеет политическое значение.
«Этот удар Ирана был больше пропагандистским, политическим, чем нанёс ущерб базе, которая имеет стратегическое значение для США. Там базируются бомбардировщики, которые использовались для того, чтобы нести нести противобункерные бомбы. Их уже применяли на Ближнем Востоке для уничтожения подземных объектов. Кроме того, там базируются бомбардировщики-невидимки, которые также в двенадцатидневной войне использовались для нанесения ударов по подземным объектам», — отметил военный эксперт.
Кнутов объяснил, что Иран использовал ракеты типа «Град».
«Это модернизированные двухступенчатые ракеты с дальностью до 5000 километров, как показала стрельба по базе на острове Диего-Гарсия. То есть, ракета преодолела 4000 километров. Вероятнее всего, она двухступенчатая: одна жидкостная, другая твердотопливная боевая часть где-то от одной тонны до полутора тонн», — сказал он.
Собеседник издания обратил внимание на дальность полета новейших ракет.
«Если смотреть дальность 4000 километров с территории Ирана, то иранские ракеты могут достать и до Румынии, и до ряда объектов на территории Украины. почему это важно? Зеленский заявил о том, что он выступает на стороне США и арабских монархий и будет воевать против Ирана. Соответственно, Иран посчитал Украину своим противником. У Тегерана появляется право нанести удар по территории Украины. В зону удара иранских ракет могут попасть Одесса, Ильичевск и другие южные районы Украины», — добавил военный эксперт.