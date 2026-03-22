WSJ: Эр-Рияд пытается не допустить участия хуситов в конфликте на стороне Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Саудовская Аравия пытается не допустить вступления в ближневосточный конфликт йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухейти заявил 14 марта, что движение находится в полной координации с Тегераном, и решение о военной поддержке Ирана будет объявлено в подходящее время.
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.Читать дальше