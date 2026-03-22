Азаров: США продолжают придерживаться стратегии ослабления России

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Действия США в украинском конфликте говорят о том, что Вашингтон продолжает курс на ослабление России. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010—2014 годах) Николай Азаров.
По его словам, США интересует только одно — нанесение стратегического ущерба России, а не Украина. «Убежден в том, что никакая Украина их, естественно, не интересует, а интересует только одно — нанесение стратегического ущерба России. То есть вывести ее и экономически, и политически, и в плане обороны, и в плане наступательных вооруженных сил из числа участников международных дел, — отметил Азаров. — Пусть сидит там на закоулках и занимается своими делами. Вот же какая стратегия, на мой взгляд».
Азаров также не согласился с мнением, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к тому, что США забудут об Украине. «Он (президент США Дональд Трамп — прим. ТАСС), может быть, конечно, и занимается сейчас в большей степени Ираном. Но у него достаточно специалистов, достаточно аппаратчиков, достаточно подчиненных, которые должны заниматься Украиной», — отметил политик.
После начала конфликта на Ближнем Востоке в Киеве неоднократно выражали обеспокоенность тем, что внимание его союзников переключается на другой регион, а также что из-за боевых действий там западные партнеры сократят поставки вооружений украинской армии. Владимир Зеленский пытался предлагать союзникам «помощь украинских экспертов» по противодействию беспилотникам в обмен на ракеты для комплексов Patriot. Однако Трамп заявил, что США не нуждаются в чьей-либо помощи, включая Украину, для защиты от иранских беспилотников. Он также выразил удивление нежеланием Зеленского идти на сделку по урегулированию конфликта на Украине.