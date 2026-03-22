В Роскачестве раскрыли, какие обязанности может выполнять социальный работник

Социальный работник положен определённым категориям граждан, которые могут испытывать сложности с обслуживанием себя в повседневной жизни, в том числе пенсионерам. Конкретные обязанности работника формируются индивидуально — исходя из актуальных потребностей и уровня самостоятельности лица, находящегося на попечении.
Об этом RT сообщили в пресс-службе Роскачества.
«Основными функциями работника могут быть приобретение продуктов питания и других товаров, отправка почты, приготовление пищи и при необходимости оказание помощи в её приёме, помощь в уборке жилого помещения, оплата жилья и коммунальных платежей, а также санитарно-медицинская и санитарно-гигиеническая помощь в рамках его компетенций», — объяснили специалисты.
Представленный выше функционал работника не исчерпывающий, напомнили в организации.
«Условия оказания социальной помощи и её виды можно уточнить в центре социального обслуживания граждан. Там же можно написать заявление на предоставление помощи — самостоятельно или через родственников. Также можно пригласить сотрудника центра к себе домой в случае необходимости», — добавили эксперты.
В Роскачестве подчеркнули, что настоящие социальные работники не ходят по домам без вызова и не предлагают свои услуги на пороге.
«Если к вам в квартиру пришли люди, которые сами настойчиво представляются соцработниками, скорее всего, это мошенники. Всегда перепроверяйте информацию. Перед обращением за помощью удостоверьтесь, что вы нашли официальный телефон и адрес своего центра социального обслуживания. Социальная помощь предоставляется гражданам бесплатно, но только при наличии законных оснований и подтверждённого права на её получение», — заключили в пресс-службе.
Ранее россиянам объяснили, как получить помощь в трудной жизненной ситуации.