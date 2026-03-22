Daily Mail: британская подлодка HMS Anson прибыла в Аравийское море

Британская атомная подлодка HMS Anson, снаряжённая ракетами Tomahawk, а также торпедами Spearfish, прибыла в Аравийское море.
Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на военные источники.
«Предполагается, что она занимает позицию в глубоких водах северной части Аравийского моря», — говорится в статье.
По информации издания, данная мера означает, что британские войска «обладают возможностью наносить удары по Ирану» в случае эскалации конфликта.
Ранее у базы ВМС Британии с подлодками задержали подозреваемых в шпионаже.
