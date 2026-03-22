Повреждённый российский газовоз «Арктик Метагаз» отбуксируют в Ливию

Повреждённый российский газовоз «Арктик Метагаз», атакованный в начале марта у берегов Мальты, будет отбуксирован в один из ливийских портов. Как сообщила Национальная нефтяная корпорация (NOC), судно движется к побережью Ливии.

Для предотвращения возможного разлива нефти заключён договор с компанией по ликвидации последствий инцидентов с танкерами. В NOC подчеркнули, что меры приняты для минимизации потенциального экологического ущерба.

Напомним, 4 марта газовоз атаковали безэкипажные катера ВСУ, после чего на судне началось возгорание. Все 30 моряков, находившихся на борту, были спасены российскими и мальтийскими спасателями. Танкер следовал из Мурманска. В МИД РФ назвали атаку на коммерческое судно актом терроризма.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

