Повреждённый российский газовоз «Арктик Метагаз» отбуксируют в Ливию

Напомним, 4 марта газовоз атаковали безэкипажные катера ВСУ, после чего на судне началось возгорание. Все 30 моряков, находившихся на борту, были спасены российскими и мальтийскими спасателями. Танкер следовал из Мурманска. В МИД РФ назвали атаку на коммерческое судно актом терроризма.