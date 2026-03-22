БПЛА уничтожены в четырёх районах Ростовской области

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в четырёх районах региона были уничтожены беспилотники.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь, отметив, что речь идёт о Тарасовском, Кашарском, Милютинском и Родионово-Несветайском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что опасность атаки БПЛА сохраняется.
Ранее силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву.
Днём ранее один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ в Брянской области.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.