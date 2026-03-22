Кнутов: у США и Израиля закончатся ракеты раньше, чем у Ирана

«Есть подземные заводы, где эти ракеты выпускаются, и идёт, восстановление того запаса, который был до начала военных действий. Я уверен, что иранские предприятия работают круглосуточно. И таким образом, ракеты не только расходуются, но и производятся. В США гораздо сложнее. Там могут произвести в год только 700 ракет. В своё время Зеленский говорил о том, что Украина за 3−4 месяца расходует 700 ракет. Интенсивность боевых действий на Ближнем Востоке ещё выше, чем на Украине, поэтому мы можем говорить о том, что годовой выпуск американских ракет может быть за месяц использован. Пополнить этот запас будет достаточно сложно. Иран это понимает и идёт по пути войны на истощение с таким расчётом, что наступит определённый момент, когда ракеты у США и Израиля почти закончатся или их останется очень мало, а Иран за счёт своих баллистических ракет сможет нанести достаточно серьёзный ущерб военным базам США и Израиля», — объяснил военный эксперт.