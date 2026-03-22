Эксперт Голубева: работодатель не может отстранять сотрудника с температурой

Работодатель не вправе отстранять сотрудника, который пришёл на работу с температурой или другими признаками ОРВИ, само по себе такое появление сотрудника на работе прямо не запрещено трудовым законодательством. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
При этом, уточнила эксперт, в отдельных ситуациях работодатель действительно должен не допускать к работе сотрудников с признаками инфекции — но только если есть соответствующее предписание санитарных органов или такие меры введены на уровне региона или страны.
Как отмечает ТАСС, работодатель вправе предложить сотруднику оформить больничный, перейти на дистанционный формат или временно не допускать к работе по согласованию сторон. Сотрудник, в свою очередь, обязан проинформировать начальство о состоянии здоровья.
Адвокат Михаил Салкин ранее рассказал в беседе с RT, можно ли привлечь коллегу к ответственности за заражение в офисе.
Также сообщалось, что в Госдуме призвали разрешить аллергикам брать отпуск в период цветения.