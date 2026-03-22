Руссефф: новый банк развития поддержит качественный рост стран БРИКС

Форум развития Китая с 2000 года проводится в государственной резиденции «Дяоюйтай» Центром исследования развития при Госсовете КНР. Мероприятие проходит в Пекине ежегодно через две недели после завершения сессий парламента и высшего совещательного органа Китая. В нем принимают участие ведущие эксперты и представители руководства транснациональных корпораций. Задача форума — укрепить международный диалог, солидарность и взаимопонимание, оказать содействие глобальному экономическому росту.