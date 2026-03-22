Руссефф: новый банк развития поддержит качественный рост стран БРИКС

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС будет стимулировать качественное развитие стран — членов объединения. Об этом заявила президент НБР Дилма Руссефф.
«НБР по-прежнему привержен делу по оказанию поддержки нашим государствам-членам для обеспечения их высококачественного развития», — подчеркнула она, выступая на одном из симпозиумов в ходе Форума развития Китая.
Как она уточнила, НБР будет содействовать финансированию инфраструктурных программ, проектов в области энергетической и цифровой трансформации, развития человеческого потенциала, обеспечения транспортной доступности, а также способствовать расширению масштабов производства. По словам Руссефф, банк БРИКС стремится снизить уязвимость субъектов рынка на фоне колебаний валютных курсов, укрепить систему массового кредитования.
«В своей работе мы ориентируемся на национальные приоритеты, уделяем особое внимание стабильности, устойчивости к внешним потрясениям в долгосрочной перспективе», — добавила она.
Форум развития Китая с 2000 года проводится в государственной резиденции «Дяоюйтай» Центром исследования развития при Госсовете КНР. Мероприятие проходит в Пекине ежегодно через две недели после завершения сессий парламента и высшего совещательного органа Китая. В нем принимают участие ведущие эксперты и представители руководства транснациональных корпораций. Задача форума — укрепить международный диалог, солидарность и взаимопонимание, оказать содействие глобальному экономическому росту.