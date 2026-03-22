Прозоров: операция Израиля и США против Ирана забуксовала

Экс-сотрудник СБУ отметил, что исламская республика эффективно сопротивляется Соединенным Штатам и еврейскому государству.

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Иран демонстрирует сопротивление США и Израилю, а операция против него забуксовала. Такое мнение ТАСС выразил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

«Мы видим, что удары по верхушке иранского государства, силовых структур, разведок, КСИР, не привели к краху государственности и даже управляемости вооруженными силами, — сказал он, указав, что Иран сумел противопоставить Израилю и США свои методы работы: например, рассредоточив функции и полномочия среди разных ветвей власти. — На своем уровне иранцы сопротивляются очень эффективно и успешно. И мы видим, что забуксовала операция».

По мнению Прозорова, иранцы выстроили системы управления государства таким образом, чтобы в случае потерь среди руководства страны всегда были дублирующие лица, способные взять на себя управленческие функции.