США выдвинули Ирану ультиматум: главные новости в мире на утро 22 марта

После публикации Axios о том, что представители администрации США начали обсуждать подготовку к возможным переговорам с Ираном, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не настроен на достижение мирных договоренностей с исламской республикой. Он отметил, что руководство Ирана, а также их ВВС и ВМС фактически уничтожены. Трамп подчеркнул, что цели США в рамках операции в Иране были достигнуты раньше запланированного срока.