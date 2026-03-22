США выдвинули Ирану ультиматум: главные новости в мире на утро 22 марта

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут нанести удары по ряду электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства в течение 48 часов. Глава Белого дома уточнил, что атаки начнутся с крупнейших электростанций страны.
Axios: США начали обсуждение будущих переговоров с Ираном.
Белый дом начал обсуждать возможность проведения переговоров с Ираном, сообщает портал Axios. По данным журналистов, администрация США рассматривает вариант постепенного сворачивания боевых действий и прорабатывает различные дипломатические сценарии. Контакты между сторонами проходят через посредников, включая Катар, Египет и Великобританию. Отмечается, что Иран готов к переговорам, однако выдвигает ряд жестких условий, включая прекращение огня и выплату компенсаций, а США требуют отказа от обогащения урана, ограничения ракетной программы и прекращения поддержки союзников.
SavunmaSanayiST: в Черном море у берегов Турции обнаружили американский морской беспилотник.
Американский морской беспилотник был обнаружен на побережье Турции в районе Унье, сообщает турецкое издание SavunmaSanayiST. По данным СМИ, местные жители заметили выброшенный на берег дрон и сообщили о находке властям. Аппарат, разработанный компанией Sierra Nevada, потерял управление во время выполнения задания и оказался в прибрежной зоне.
Саудовская Аравия объявила персонами нон грата дипломатов Ирана.
Саудовская Аравия объявила пятерых сотрудников посольства Ирана персонами нон грата и обязала их покинуть территорию страны в течение 24 часов. Как указано в заявлении МИД королевства, соответствующее уведомление было направлено военному атташе Ирана, его помощнику, а также трем другим сотрудникам дипломатической миссии.
«Ренхап»: в Южной Корее при пожаре на заводе погибли 14 человек.
В городе Тэджон в Южной Корее на заводе по производству автомобильных комплектующих произошел крупный пожар, в результате которого погибли 14 человек, еще 60 получили травмы, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на местные власти. В настоящее время проводится ДНК-анализ для установления личностей погибших. Глава Национального пожарного агентства Ким Сын Рен заявил, что власти приложат все усилия для выяснения причин возгорания и предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Трамп заявил об отсутствии намерений договариваться с Ираном сейчас.
После публикации Axios о том, что представители администрации США начали обсуждать подготовку к возможным переговорам с Ираном, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не настроен на достижение мирных договоренностей с исламской республикой. Он отметил, что руководство Ирана, а также их ВВС и ВМС фактически уничтожены. Трамп подчеркнул, что цели США в рамках операции в Иране были достигнуты раньше запланированного срока.
DM: британская атомная подлодка находится в Аравийском море.
Атомная подводная лодка HMS Anson ВМС Великобритании находится в северной части Аравийского моря, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. Судно покинуло порт Перта 6 марта и оснащено крылатыми ракетами Tomahawk Block IV с дальностью до 1000 миль, а также тяжелыми торпедами Spearfish. По оценке аналитиков издания, размещение подлодки предоставляет британским силам возможность нанесения ударов по Ирану в случае эскалации конфликта.