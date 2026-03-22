Апокалипсис в Хайфе и Тель-Авиве: иранские ракеты ставят новые рекорды

Ближний Восток вновь оказался в эпицентре глобального противостояния. То, что еще недавно казалось чередой локальных конфликтов, сегодня переросло в полноценную войну на истощение, где ставки как никогда высоки. Удары иранских ракет по стратегическим объектам, включая крупнейший НПЗ в Хайфе, продемонстрировали уязвимость израильской оборонной системы, считавшейся неприступной.
В то время как мировое сообщество гадает о сроках прекращения огня, внутри Израиля и за его пределами зреет понимание: мир может оказаться недостижимой роскошью. Политолог Александр Перенджиев в беседе с aif.ru раскрыл истинные причины, по которым израильский премьер Биньямин Нетаньяху превратил войну в инструмент личного выживания, а также объяснил, почему «Железный купол» не выдержал удара, а уехавшие релоканты уже подумывают о возвращении в Россию.
«Крокодил не может пятиться назад»: почему Нетаньяху против мира с Ираном.
Политическая архитектура Израиля всегда строилась на силовых методах. Однако нынешний виток эскалации имеет уникальную природу, связанную не столько с внешней угрозой, сколько с внутренними проблемами руководства страны. Как объяснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев, попытки принудить израильского премьера к дипломатическому решению обречены на провал.
«Моя коллега по экспертному сообществу так охарактеризовала Израиль: это крокодил, который не может пятиться назад. Если открыл пасть, то только вперед. И история это подтверждает: Израиль никогда не шел на попятную и решал все свои проблемы силовым путём. То есть, паттерны израильской политики так сформированы, они уверовали в то, что только военный путь даёт Израилю реализовать свои интересы», — заявил эксперт.
Однако за этой стратегической непреклонностью скрывается вполне конкретный личный интерес. По словам Перенджиева, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет делать все, чтобы не допустить мир с Ираном. Для него завершение боевых действий — это не просто политическое поражение, а реальная угроза свободе.
«Сам Нетаньяху не пойдет на попятную. Для него этот вариант — политическая смерть. Он подорвёт свой авторитет и действительно лишится власти. Кроме того, окажется реальной перспектива попасть в руки правосудия. В Израиле против Нетаньяху уже выдвинуты обвинения. И пока он премьер-министр, ему удаётся отбиваться. Он войны развязывает, в том числе и для того, чтобы ослабить действия самой судебной и правовой системы в Израиле именно в отношении себя», — уточнил Перенджиев.
Тайная связь трех лидеров: что объединяет Нетаньяху, Зеленского и Трампа.
Анализируя текущую ситуацию, политолог проводит параллели, которые обычно остаются за кадром официальных сводок. Нетаньяху, Трамп и Зеленский оказались в сходных ситуациях из-за боевых действий.
Перенджиев объяснил, что и украинский, и израильский лидеры оказались в равных условиях, где мирное небо является для них самым страшным врагом.
«Зеленский на Украине и Нетаньяху в Израиле оказались в равных условиях, им обоим не нужен мир, потому что это лишит их власти. Тут еще нужно обратить внимание на положение Трампа, которое напоминает ситуацию Зеленского и Нетаньяху. Мир может дорого обойтись американскому президенту, который уже ввязался в войну, несмотря на риски, связанные с необходимостью тратить ресурсы, в том числе, жизни американских военных», — объяснил он.
Эту ситуацию политолог сравнил с шахматным термином «цугцванг» — положением, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. «К миру они не могут идти, потому что это будет стоить им должности, а, может, и уголовного преследования. С другой стороны, само ведение боевых действий тоже путь в никуда, потому что это расход ресурсов, это ситуация, когда уже само общество становится нестабильным и может выступить против лидеров», — добавил он.
Конец света в Хайфе: почему «Железный купол» стал бумажным.
Пока политики пытаются сохранить кресла, реальные последствия войны ощущают на себе простые жители. Иранские ракеты поразили крупнейший НПЗ в израильской Хайфе и топливные резервуары в аэропорту Тель-Авива. Эти удары вызвали масштабные перебои с электричеством и панику в городах. Возникает закономерный вопрос: почему объекты инфраструктуры не защитил легендарный «Железный купол»?
Как объяснил Александр Перенджиев, система противовоздушной обороны Израиля оказалась не готова к столкновению с серьезным противником.
«“Железный купол” перехватывал кустарные ракеты, которые запускал ХАМАС или Хезболла в своё время. Но даже в этом случае не было 100% защиты. Иранские ракеты — это не кустарщина, это вполне эффективные ракеты, возможно, слегка устаревшие, но от этого не менее опасные. Прошлым летом Иран особо ещё не стрелял по Израилю. Можно сказать, просто тренировался, нащупывал, так сказать, проводил “лабораторные работы”. А Израиль это не понял. Сейчас Иран показывает всю силу своей ракетной мощи, демонстрируя, что тот самый “Железный купол”, на самом деле, бумажный и он его легко пробивает», — сказал политолог.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально заявил об ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Хайфе и Ришон-ле-Ционе, а также об атаке на главный аэропорт страны Бен-Гурион.
Исход из Тель-Авива: релоканты хотят вернуться в Россию.
Ракетные удары посеяли настоящую панику среди населения. Тель-Авив, который долгое время считался «оазисом стабильности» на фоне региональных конфликтов, теперь пустеет. Израильтяне напуганы: ранее не было столь сильных прилетов и ударов иранских ракет.
Александр Перенджиев описывает картину массового бегства: «Люди бегут. Конечно, они не могут улететь самолетом, но стараются покинуть опасную зону любыми путями. В основном на личных автомобилях собираются и уезжают подальше от крупных городов, где есть большие аэродромы и другие потенциальные цели Ирана. Могут стараться попасть на корабли и уплыть на Кипр или в страны Северной Африки, хотя там живут, в основном, арабы и сложно сказать, как их там примут».
В поисках спасения многие начинают смотреть в сторону востока. По словам эксперта, существует высокая вероятность того, что мы станем свидетелями обратного исхода тех, кто когда-то покинул постсоветское пространство. «При соблюдении правил, нашего законодательства, думаю, Россия могла бы принять этих, так сказать, беженцев. Раньше в основном бежали из России и других стран СНГ в Израиль, а теперь, скорее всего будет обратный исход», — уточнил он.
Трюк с санкциями: зачем США разрешили продавать иранскую нефть.
На фоне военной горячки произошло еще одно событие, которое на первый взгляд кажется странным. На сайте минфина США опубликована лицензия на продажу нефти иранского происхождения с 20 марта по 19 апреля. Администрация президента США временно отменила санкции на покупку такого сырья. Что это означает — попытку умиротворить Тегеран или хитрый экономический ход?
Александр Перенджиев объяснил, что это не помощь Ирану, а попытка Вашингтона стабилизировать собственный рынок.
«Тут следует обратить внимание на термин “нефть иранского происхождения”, это не значит, что именно Ирану дали разрешение. Здесь очень хитро поставлен вопрос. Речь идет о том, что разрешено перепродавать нефть иранского происхождения. Ранее на это стоял запрет. То есть, Иран продал кому-то нефть, она где-то в резервуарах, но из-за санкций ее не могли реализовать. А сейчас США дали разрешение эту нефть, которую уже купили у Ирана, перепродавать куда угодно, чтоб как-то снизить цены», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что введенные США послабления не имеют прямого отношения к Ирану, который уже получил свои средства ранее. Как министр финансов США Скотт Бессант пояснил, выданная лицензия позволит высвободить примерно 140 миллионов баррелей сырья и топлива для стабилизации ситуации на энергетическом рынке. Однако в контексте войны этот шаг выглядит как попытка залатать дыры в экономике, пока политики играют в опасные игры с миропорядком.