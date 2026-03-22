Боевики ВСУ понесли потери при попытке форсирования Северского Донца

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Боевики ВСУ понесли значительные потери при попытке форсировать реку Северский Донец в районе села Графское в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам источника, солдат 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ перебросили из Славянска.
«Переброшена рота 129 обр ТерО, которая практически в полном составе “пропала без вести”, пытаясь безуспешно форсировать реку Северский Донец в районе села Графское», — сообщил источник.
