Россия вошла в пятерку стран с самыми низкими ценами на билеты в кино

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия входит в пятерку стран «Большой двадцатки» с самыми низкими ценами на билеты в кинотеатр, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Так, средняя стоимость билета в кино в России составляет 445,6 рубля, дешевле пойти и посмотреть фильм можно лишь в Индонезии (241,6 рубля), Индии (266,2 рубля) и Мексике (440,7 рубля).
Пятое место по доступности кино занимает Китай (534,9 рубля). Похожие расценки на билеты в Турции (556,2 рубля), Бразилии (567,6 рубля) и ЮАР (588,9 рубля). Уже дороже обходится досуг жителям Аргентины (724,1 рубля) и Южной Кореи (826,5 рубля).
В пределах 1000 рублей можно пойти в кино в Италии, Канаде и Японии.
Самые дорогие среди «Большой двадцатки» билеты в кино можно найти в США (1228,7 рубля), Германии (1219,6 рубля), Саудовской Аравии (1200 рублей), Австралии (1164,8 рубля), Франции (1134,5 рубля) и Великобритании (1094,3 рубля).
«Нужно учитывать фактор санкций: без активно продвигаемых голливудских премьер посещаемость кинотеатров снижается», — рассказал ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. Он отметил, что в таких условиях российским кинотеатрам приходится устанавливать более доступные цены на билеты.