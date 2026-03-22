Бойцы группировки «Север» уничтожили израильскую РЛС Rada в Сумской области

Бойцы «Севера» уничтожили редкую израильскую РЛС Rada в Сумской области.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 22 мар — РИА Новости. Бойцы группировки войск «Север» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» редкую израильскую радиолокационную станцию Rada в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета разведывательного комплекса Zala с позывным «Поляна».

«В ходе разведки была обнаружена радиолокационная станция типа Rada. Наши союзники передали информацию о нахождении радиолокационной станции по данным координатам, вследствие чего нами было принято решение на поражение этой цели», — рассказал «Поляна».

Он уточнил, что координаты станции были переданы расчёту «Ланцет».

«После полета в заданный район цель была ещё раз подтверждена и уничтожена», — уточнил собеседник агентства.

Он пояснил, что данная станция препятствовала работе российских БПЛА-разведчиков самолетного типа на данном участке фронта.

«Наш самолет обнаружить достаточно тяжело, но такие радиолокационные станции могут обнаружить (на расстоянии — ред.) до пятидесяти километров. Вследствие уничтожения радиолокационной станции типа Rada на определенном участке, в том направлении стало открыто небо для наших разведывательных комплексов», — подытожил «Поляна».