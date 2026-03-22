Экономист Глухова заявила о повышении доходности вкладов через их дробление

Дробление вкладов на сроки размещения три и шесть месяцев позволит сегодня получить максимальную доходность и заложить задел на будущее.
Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова, отметив, что короткий трёхмесячный вклад подстраховывает от резкого изменения вектора ДКП, а шестимесячный — позволяет «собрать» текущую доходность на более длинном горизонте, но при этом не уводит инвестора на вторую половину года, когда, по прогнозам, ставки могут опуститься заметно ниже.
Экономист добавила, что март—апрель являются последним «окном возможностей», когда вкладчик ещё может успеть зафиксировать двузначные ставки на внятный горизонт планирования.
«После 20 марта, вне зависимости от итогового решения, тренд на плавное ухудшение условий по вкладам продолжится, так как инфляционные ожидания и динамика корпоративного кредитования позволяют регулятору двигаться в сторону смягчения, пусть и осторожно», — говорится в статье.
Ранее Банк России понизил ключевую ставку седьмой раз подряд.
Экономист Александр Разуваев выразила мнение, что снижение ключевой ставки Банком России было ожидаемо, произошло на фоне низкой инфляции и соответствует последовательной политике регулятора.