ГЕНИЧЕСК, 22 мар — РИА Новости. Боевики киевского режима систематически размещают в жилых районах города Херсон артиллерийские орудия, прячась таким образом за мирными жителями, сообщил РИА Новости оператор разведывательно-ударного комплекса «Zala-Ланцет» группировки войск «Днепр» с позывным «Мореман».
«Всушники в самом населенном пункте Херосон располагают свои орудия таким образом, что прячутся за мирными жителями, за гражданскими объектами, за домами мирных жителей», — сообщил РИА Новости десантник «Днепра», оператор БПЛА Zala с позывным «Мореман».
Боевики киевского режима насильно удерживают город Херсон в оккупации, не редко подвергая его мирных жителей насилию и мародерству.