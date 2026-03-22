Ад на базах США и Израиля: Иран перешёл к войне на истощение

Ночь на субботу в иракской столице запомнится американским военным надолго. В Сети стремительно разлетаются кадры, которые сложно назвать иначе, чем «горящий факел» в пустыне. Военная база США «Виктория», расположенная на окраине Багдада, подверглась мощной атаке. По предварительным данным, удар был нанесен двумя иранскими ракетами, а позже появилась информация о применении беспилотника.
Видео, снятые очевидцами, демонстрируют масштабное возгорание, охватившее значительную территорию базы. Пламя и густые клубы дыма поднимаются на десятки метров, что говорит о серьезности последствий прилета. Но что именно стало целью, и почему система противоракетной обороны США дала сбой? Своей оценкой ситуации с aif.ru поделился военный эксперт Юрий Кнутов.
Почему Patriot не спас: секрет незащищенного бункера.
Одна из главных интриг этой атаки — отсутствие эффективного перехвата. Как отмечает эксперт, американские силы в Ираке оказались морально и технически не готовы к такому жесткому ответу.
«Есть одно очень интересное воспоминание американского военного, который обслуживал на подобной базе комплекс Patriot. Когда прозвучал сигнал тревоге, их отправили в бункер. Этим бункером оказалось строение из нескольких плит толщиной порядка 3−5 сантиметров, — поясняет Юрий Кнутов. — Такой бункер может в лучшем случае спасти от лёгких осколков, не более. То есть американцы даже не готовились к тем ударам, которые сейчас наносит Иран».
Это свидетельство раскрывает истинное положение дел: уверенность США в своей неуязвимости сыграла с ними злую шутку. Когда речь идет о мощных баллистических ракетах, импровизированные укрытия из тонких плит оказываются бесполезными.
Что горит на «Виктории»: авиация и топливо.
Разбирая кадры пожара, Юрий Кнутов обратил внимание на характер горения. Обширная площадь возгорания и цвет пламени указывают на то, что огонь уничтожает не пустые складские помещения, а критически важные запасы.
«Вероятнее всего, база связана непосредственно с военно-воздушными силами США, с авиацией, которая рассредоточена на разных базах. Раз на видео зафиксирован большой пожар, то это горит хранилище топлива», — уточнил военный эксперт.
По его словам, американское командование заранее пыталось минимизировать риски. Накануне эскалации они вывели 90% личного состава со всех баз, не занятых в маневрах. На «Виктории» остались лишь операторы ПВО, связисты и авиационный персонал. Однако эти шаги не спасли инфраструктуру от уничтожения.
Дальнобойный удар: ракета, долетевшая до Диего-Гарсия.
Однако атака в Багдаде — это лишь часть большой стратегии Тегерана. Параллельно иранские силы нанесли удар по еще одной важной цели — британско-американской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Это объект стратегического значения, откуда обычно вылетают бомбардировщики, в том числе «невидимки» B-2 Spirit, используемые для уничтожения подземных бункеров.
По данным западных СМИ, для атаки на расстояние более 4000 километров Иран применил новейшие ракеты. Одна из них вышла из строя в полете, судьба второй остается неизвестной.
«Этот удар Ирана был больше пропагандистским, политическим, чем нанёс ущерб базе. Но он продемонстрировал возможности, — объясняет Юрий Кнутов. — Использовались модернизированные двухступенчатые ракеты типа “Град”. Одна ступень жидкостная, другая твердотопливная. Боевая часть — от одной до полутора тонн».
Угроза для Европы и Украины: долетит ли ракета из Ирана до Киева?
Главный вопрос, который сейчас волнует не только Ближний Восток, но и Европу, — радиус действия иранский ракет. Эксперт подчеркивает, что успешное преодоление 4000 километров меняет расклад сил в регионе.
«Если смотреть дальность 4000 километров с территории Ирана, то иранские ракеты могут достать и до Румынии, и до ряда объектов на территории Украины. Зеленский заявил о том, что он выступает на стороне США и арабских монархий и будет воевать против Ирана. Соответственно, Иран посчитал Украину своим противником. В зону удара иранских ракет могут попасть Одесса, Ильичевск и другие южные районы Украины», — заявил Кнутов.
Таким образом, конфликт на Ближнем Востоке обретает новый, европейский масштаб. Страны НАТО, включая Румынию, где расположены элементы американской ПРО, и южные порты Украины теперь находятся в потенциальной зоне поражения новейших иранских ракетных систем.