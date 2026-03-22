Боевики ВСУ, прошедшие подготовку в Польше, перестали выходить на связь

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Боевики ВСУ из Сумской области, прошедшие военную подготовку в Польше, перестали выходить на связь с родственниками, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, речь идет о солдатах 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
«Переброшена группа штурмовиков, завершивших несколько недель назад подготовку в Польше. В настоящее время никто из украинских оккупантов данного подразделения ВСУ не выходит на связь со своими близкими», — сказал он.