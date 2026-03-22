МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Чествование на Украине лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры можно сравнить с тем, если бы в современной Германии чествовали Адольфа Гитлера. Таким мнением поделился с ТАСС доброволец из Германии Мартин Меерхофф, служащий в одном из подразделений Минобороны РФ.
«Я вижу проявление нацизма на Украине, например, памятники Бандере. Это как если бы в Германии поставили памятник Гитлеру. Это были нацисты. Также я видел снимки украинских боевиков с рунами СС и свастикой, на публику кричат “Зиг хайль”. Если это не нацизм, то что нацизм?» — сказал Меерхофф.
Он добавил, что старшее поколение немцев понимает все ужасы идеологии Третьего рейха, а вот молодежь все чаще говорит, что война нацистской Германии с «коммунизмом» была правильной.
Также он отметил, что очень положительно относится к празднованию Дня Победы в России и что этот праздник очень важен для россиян, в отличие от современных немцев, которые его игнорируют.