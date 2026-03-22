«Север» уничтожил более 30 средств доставки грузов ВСУ в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 22 марта. /ТАСС/. Специалисты беспилотных систем (БПС) 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 30 средств доставки грузов ВСУ с начала марта в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС группировки войск с позывным Карта.
«С начала марта силы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 20 единиц автомобильной техники и более 10 роботизированных тележек ВСУ, задействованных в снабжении украинских солдат в Харьковской области. Расчеты использовали ударные FPV-дроны с осколочно-фугасной и кумулятивной боевой частью, огневое поражение наносилось как в дневное, так и в ночное время», — рассказал он.
Карта отметил, что все пути снабжения ВСУ находятся под постоянным контролем российских военнослужащих. Операторы БПС «Севера» выслеживают не только маршруты, но и точки выгрузки в местах полевого хранения провианта, горюче-смазочных материалов и боекомплектов.