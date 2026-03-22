Журналист из США Хелали подписал контракт и отправится в зону СВО

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Независимый американский журналист, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали рассказал ТАСС, что подписал контракт и отправится в зону СВО.
«Да, я подписал контракт. Я подписал его с Евгением [Николаевым], так что он был моим командиром. Мне не выпал шанс сражаться под его началом, но я бы пошел с ним хоть куда», — сказал он после прощания с командиром отряда «Родня» Евгением Николаевым с позывным Гайдук, погибшим при выполнении задач на СВО.
Он добавил, что Николаев был настоящим патриотом. «Он был тем, кто боролся за лучший мир. И что касается меня, то, конечно, я был с ним в прошлом месяце в Донецке. И он относился ко мне как к брату, несмотря на то, что он был таким выдающимся человеком, сделал потрясающую карьеру, был таким образованным человеком, на которого я равнялся. Поэтому для меня очень важно быть здесь», — отметил журналист.
10 марта в интербригаде «Пятнашка» сообщили о гибели Николаева. Он погиб, спасая раненого подчиненного. В зоне СВО находился с самого начала, был добровольцем. В его отряде служили представители разных национальностей: русские, татары, венесуэльцы, колумбийцы, китайцы, испанцы, уточнили в интербригаде. Николаев был соратником писателя и военнослужащего Захара Прилепина. Прощание с Николаевым состоялось 20 марта в Москве.