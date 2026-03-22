Азаров: главе Минобороны Украины поставили задачу усилить цифровую мобилизацию

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Министру обороны Украины Михаилу Федорову поставлена задача усилить цифровую мобилизацию. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010—2014 годы) Николай Азаров.
«С приходом нового молодого министра [обороны] Федорова, который по своей специальности цифровик, электронщик, поставлена задача, учитывая распространение цифровой информации, максимально “закольцевать” все мужское население Украины», — сказал Азаров.
Экс-премьер отметил, что Минобороны Украины разрабатывает хитрые способы «ловли» мужчин призывного возраста для дальнейшей отправки в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), а оттуда на фронт. «Он (Федоров — прим. ТАСС) этим занялся, ведь у нас действительно много сейчас оцифровано — платежи, карточки, телефоны, общение. Он вместе со своими подручными разрабатывает хитрые способы самой настоящей ловли — как рыбу ловят с помощью приманок, так и он, — пояснил Азаров. — Идет система размещения таких привлекательных как будто бы объявлений, которые должны привлечь мужчин, которые им сулят и работу хорошую, и зарплату, и какие-то бонусы, но они должны дать свои координаты, и тут же эти координаты передаются в соответствующий ТЦК, тут же бригада выезжает, вылавливает этого бедолагу и на фронт».
«В общем, это дает свои результаты», — добавил Азаров.
Ранее украинские СМИ сообщали, что на улицах Киева увеличилось количество патрулей ТЦК и усилились мобилизационные меры.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов. В обществе появился термин «бусификация», а самих сотрудников ТЦК называют «людоловами».