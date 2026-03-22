Азаров: главе Минобороны Украины поставили задачу усилить цифровую мобилизацию

Экс-премьер отметил, что Минобороны Украины разрабатывает хитрые способы «ловли» мужчин призывного возраста для дальнейшей отправки в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), а оттуда на фронт. «Он (Федоров — прим. ТАСС) этим занялся, ведь у нас действительно много сейчас оцифровано — платежи, карточки, телефоны, общение. Он вместе со своими подручными разрабатывает хитрые способы самой настоящей ловли — как рыбу ловят с помощью приманок, так и он, — пояснил Азаров. — Идет система размещения таких привлекательных как будто бы объявлений, которые должны привлечь мужчин, которые им сулят и работу хорошую, и зарплату, и какие-то бонусы, но они должны дать свои координаты, и тут же эти координаты передаются в соответствующий ТЦК, тут же бригада выезжает, вылавливает этого бедолагу и на фронт».