Командир с позывным Лума рассказал RT, как бойцы «Севера V» уничтожают дроны ВСУ

Командир с позывным Лума рассказал военкору RT Александру Яремчуку, как бойцы мобильной огневой группы бригады «Север V» уничтожают дроны ВСУ.
«Каждая сбитая “птица” — это чья-то спасённая жизнь. Ну как минимум это спасённая инфраструктура нашей страны», — подчеркнул военный.
По его словам, за ночь группа может несколько раз передвигаться и преодолевать по 20 км, чтобы сбить дрон. На счету бригады 70 беспилотников за полгода.
Лума добавил, что в зависимости от погоды военные видят цели на расстоянии от 2 км, при ясном небе — до 7 км.
Ранее командир расчёта Белка рассказала военкору RT Юлии Мартовалиевой о работе операторов БПЛА.