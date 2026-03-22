Боец Поляна: уничтожение РЛС RADA «открывает небо» для беспилотников-разведчиков

«В ходе радиоэлектронной разведки была обнаружена радиолокационная станция типа RADA. Нашими союзниками была передана информация на разведывательный расчет. В ходе нашего полета была подтверждена эта радиолокационная станция по данными нам координат. Вследствие чего нами было принято решение на поражение этой цели. Координаты были переданы на расчет “Ланцета”. После полета в их исходный район цель была еще раз подтверждена и уничтожена», — рассказал Поляна о недавнем уничтожении РЛС типа RADA.