Боец Поляна: уничтожение РЛС RADA «открывает небо» для беспилотников-разведчиков

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Боевая работа по уничтожению радиолокационных станций (РЛС) типа RADA израильского производства способствует «открытию неба» для ведения разведки беспилотниками. Об этом рассказал начальник разведывательно-ударного комплекса ZALA группировки войск «Север» с позывным Поляна.
«Такие радиолокационные станции типа RADA — редкие. Они имеют свойство обнаруживать [цель] до 50 км. Соответственно, если мы их уничтожаем, то мы открываем, прежде всего, себе небо — ведем точно так же разведку и поражаем цели. Чем меньше этих радиолокационных станций, тем проще нам строить полетное задание», — сказал он.
По его словам, обнаружить разведывательные дроны ВС РФ без применения подобной РЛС «достаточно тяжело».
«В ходе радиоэлектронной разведки была обнаружена радиолокационная станция типа RADA. Нашими союзниками была передана информация на разведывательный расчет. В ходе нашего полета была подтверждена эта радиолокационная станция по данными нам координат. Вследствие чего нами было принято решение на поражение этой цели. Координаты были переданы на расчет “Ланцета”. После полета в их исходный район цель была еще раз подтверждена и уничтожена», — рассказал Поляна о недавнем уничтожении РЛС типа RADA.