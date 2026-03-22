Глава МИД Турции Фидан: Арабские страны сделали Ирану последнее предупреждение

Ситуация на Ближнем Востоке стремительно накаляется: арабские страны направили Ирану жёсткий сигнал, назвав его «последним предупреждением». Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя обострение в регионе.

Источник: Life.ru

По его словам, государства Персидского залива, которые сейчас подвергаются интенсивным ударам, задаются вопросом: почему Иран атакует их территории, если они не участвуют в конфликте. В Эр-Рияде прошла встреча, где страны региона дали понять — их терпение на исходе.

«Если ситуация не изменится, последуют ответные меры», — подчеркнул Фидан.

Он отметил, что именно последние атаки стали триггером для столь жёсткой позиции, а общий риск масштабной эскалации резко вырос.

При этом Анкара пытается не допустить худшего сценария. Турция активно работает над дипломатическим урегулированием и стремится предотвратить втягивание всего региона в затяжную войну, которая может охватить сразу несколько стран.

Ранее Life.ru писал, что конфликт в Персидском заливе может затянуться ещё как минимум на несколько недель — такую оценку дали в МИД Турции. Всё решит позиция США, на которые одновременно давят разные стороны. При этом разногласия между Вашингтоном и Израилем только усиливаются, усложняя путь к миру.

Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны.
Читать дальше